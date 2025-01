Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mainz-Kostheim am Montagabend ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Das offiziell unbewohnte Haus ist ein beliebter Schlafplatz für Obdachlose, sagt die Polizei.

Als die Feuerwehr am späten Sonntagabend kam, stand der Hauseingang bereits komplett in Flammen. Der Rauch hatte sich laut Polizei bereits im ganzen Haus ausgebreitet. Schlafplatz für Obdachlose Im Haus befanden sich vier Personen zwischen 16 und 43 Jahren - und das, obwohl es eigentlich leer stehe, sagte Marc Breyer, Sprecher der Polizei Wiesbaden. Sie stammten aus Rumänien und seien obdachlos. "Die Besitzer des Hauses sind in eine finanzielle Schieflage geraten", so Polizeisprecher Breyer. Deswegen sei es seit einiger Zeit offiziell unbewohnt. Allerdings werde das noch recht neue Mehrfamilienhaus oft von Obdachlosen aufgesucht, um dort zu übernachten. War Müll Ursache für den Brand? Die Feuerwehr musste die vier Personen mithilfe der Drehleiter aus dem Haus retten. Sie haben laut Breyer eine leichte Rauchvergiftung erlitten und seien ins Krankenhaus gebracht worden. In der Vergangenheit hätte es in dem Haus schon mindestens ein weiteres Mal gebrannt, so Breyer. Im Hauseingang hätten sich Müll und Unrat befunden. Ob der sich entzündet hatte, ermittelt die Polizei zurzeit noch.