Von Bremse abgerutscht - Autofahrer in Bad Kreuznach landet in Schaufenster

Der 48-Jährige wollte seinen Wagen auf einem Parkplatz abstellen. Laut Polizei ist er aber erst in dem Schaufenster eines Geschäftes zum Stehen gekommen.

Das Ganze hat sich auf einem größeren Parkplatz in der Planiger Straße in Bad Kreuznach am Freitagmorgen abgespielt. Der 48-Jährige wollte seinen Wagen in eine Parklücke fahren. Dabei rutschte er aber laut Polizei vom Bremspedal ab. Mit dem automatikbetriebenen Wagen fuhr er dann in das Schaufenster des leerstehenden Geschäftes.

Heizung und Wasseranschluss im Laden gerammt

Der 48-Jährige wurde dabei nicht verletzt, auch keine umstehenden Personen. Allerdings rammte er mit seinem Wagen einen Heizkörper und einen Wasseranschluss in dem Geschäft. Laut Polizei musste die Wasserversorgung in dem Haus abgestellt werden. Insgesamt schätzt die Polizei, dass ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden ist.