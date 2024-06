Auch in Ludwigshafen haben viele Menschen bei der Kommunalwahl die AfD gewählt. Wir haben uns auf der Straße umgehört: Was erhoffen sich die Menschen von der AfD, was erwarten sie, was befürchten sie?

Erschüttert sei sie, sagte die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) zum starken Ergebnis der AfD bei den Kommunalwahlen in ihrer Stadt. Fast 20 Prozent hat die Partei geholt, sie wird damit hinter der CDU und der SPD zur drittstärksten Kraft. Während Steinruck überlegt, wie sich die Zusammearbeit im Stadtrat künftig gestalten soll - "alle demokratischen Parteien müssen zusammenstehen" - haben wir uns auf der Straße umgehört. Wir haben mit AfD-Wählern und AfD-Gegnern gesprochen: Was erhoffen sich die einen, was befürchten die anderen? Hier sind die Antworten.