Kontrolleure haben Mitte September auf der A65 bei Landau Schlaglöcher entdeckt. Jetzt werden diese nachts repariert, die Fahrbahn wird gesperrt und es wird umgeleitet.

Die erste Sperrung war schon in der Nacht zum Dienstag. Ab 19:30 Uhr wird in der Nacht zum Mittwoch erneut die Fahrbahn gesperrt, zwischen Landau Zentrum und Landau Nord in Richtung Ludwigshafen. "Die Fahrtrichtung ist schlimmer betroffen, als die Gegenrichtung," sagte eine Sprecherin der zuständigen Autobahn GmbH Südwest dem SWR. Darum muss in dieser Fahrtrichtung auch vier Mal nachts gesperrt werden. In Richtung Karlsruhe nur einmal.

Fahrbahnschäden werden vorbeugend beseitigt

Die Autobahnmeisterei habe Mitte September Schlaglöcher in unterschiedlicher Größe und Tiefe festgestellt, außerdem Risse in der Fahrbahn, so die Sprecherin. Damit die Schäden über den Winter durch eindringendes Wasser und eventuell Eis nicht größer werden, müssen sie kurzfristig beseitigt werden. Seit September herrscht in den betroffenen Abschnitten Tempo 100.

Obere Fahrbahndecke der A65 wird ausgewechselt

Die betroffenen schadhaften Asphaltflächen werden abgefräst und eine neue Asphaltschicht auf der gesamten Fahrbahnbreite aufgetragen. Der Asphalt muss eine gewisse Zeit auskühlen, bevor er wieder befahren werden kann. Daher die lange Dauer der Sperrung jeweils von 19:30 Uhr bis morgens um 6 Uhr, heißt es von der Autobahn-GmbH. In dieser Zeit werde die Autobahn deutlich weniger befahren.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über die fest eingerichteten Umleitungsstrecken geleitet. In der Nacht zum Mittwoch über die U11. Dieser Abschnitt wird ein weiteres Mal in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober gesperrt.

Weitere Schlaglöcher auf der A65 bei Rohrbach

Auch auf dem A65-Abschnitt zwischen Rohrbach und Insheim muss die Fahrbahn repariert werden und zwar in beiden Fahrtrichtungen. Deswegen wird in Fahrtrichtung Ludwigshafen sogar zweimal gesperrt, einmal ab dem 23. und ein weiteres Mal ab dem 29. Oktober (auch wieder von 19:30 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag). Die Umleitung erfolgt über die U5. In Richtung Karlsruhe werden die Arbeiten in der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober erledigt (Umleitung über die U20).