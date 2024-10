Die Warnstreiks der IG Metall sind auch am Mittwoch weitergegangen. In Wörth waren am Vormittag die rund 10.000 Beschäftigten des Daimler-Werks zum Streik aufgerufen.

Etwa 2500 haben sich nach ersten Schätzungen beteiligt. Die Gewerkschaft fordert 7 Prozent mehr Geld, die Arbeitgeber haben bisher 3,7 Prozent geboten. Am Donnerstag gehen die Tarifverhandlungen in Mainz weiter. Der Betrieb ist nach der BASF der zweitgrößte Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz. In der Metall- und Elektroindustrie in Rheinland-Pfalz hat es bereits am Dienstag erste Warnstreiks gegeben.