SWR1-Reporter Thilo Eickhoff zum Fall Nordringschule Landau

Der 16-jährige Hauptverdächtige, der im Dezember geplant haben soll, Schüler der Nordringschule in Landau anzugreifen, muss in der Psychiatrie bleiben. Das hat ein Haftrichter entschieden. Die Schulleiterin äußerte sich gegenüber dem SWR.

Soll der 16-Jährige in Untersuchungshaft kommen oder weiterhin in einer Psychiatrie bleiben? Darüber hat ein Haftrichter am Freitag entschieden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilte, ist der Jugendliche womöglich wegen einer psychischen Erkrankung strafrechtlich nicht voll verantwortlich für die geplante Gewalttat.