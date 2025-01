SWR-Reporterin Irmgard Reißinger: Stadtrat Ludwigshafen entscheidet über Geothermie-Erkundung

Der Stadtrat von Ludwigshafen soll am Montag entscheiden, ob im Februar Untersuchungen für ein Tiefengeothermie-Projekt mit der BASF beginnen können. Gleichzeitig startet ein Bürgerdialog in der Stadt.

Es ist ein Projekt, das im November bundesweit Schlagzeilen machte: BASF und die Firma Vulcan Energy wollen in Ludwigshafen nach Erdwärme für das BASF-Stammwerk suchen, sowie Lithium für Autobatterien gewinnen. In der Erkundungsphase wird der Boden mit Hilfe von Vibrationsfahrzeugen in Schwingung versetzt. Messgeräte untersuchen, wo in der Tiefe sich heißes Wasser befindet. Insgesamt 10 bis 15 Millionen Euro könnten die umfassenden Untersuchungen kosten, schätzt Vulcan Energy. BASF beteiligt sich mit bis zu fünf Millionen Euro.

Am Montag stimmt der Stadtrat in Ludwigshafen darüber ab und kann die ersten Untersuchungen gestatten.