Die B10 bei Annweiler war am Montag nach einem Unfall kurz hinter dem Staufertunnel über mehrere Stunden gesperrt. In beiden Richtungen bildeten sich kilometerlange Staus.

Ein 76-jähriger Porschefahrer, der gegen Mittag in Richtung Landau unterwegs war, ist bei Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Die Aufräumarbeiten nach dem Unfall auf der B10 Crash24h- News

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 135.000 Euro. Warum der Autofahrer in den Gegenverkehr fuhr, ist noch nicht geklärt.