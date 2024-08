Psychose durch Drogen: Mann springt in Neuhofen aus dem Fenster

per Mail teilen

Offenbar im Drogenrausch ist ein Mann in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) aus dem Fenster im zweiten Stock gesprungen. Zuvor hatte er seiner Freundin die Nase gebrochen.

Nachbarn riefen in der Nacht zum Dienstag die Polizei und den Notarzt, weil der 30-Jährige bewusstlos im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in Neuhofen lag. Er war laut Polizei nackt und hatte eine stark blutende Kopfwunde.

Psychose nach Drogenkonsum

Die 25-jährige Partnerin sagte den Beamten, dass die beiden zuvor LSD konsumiert hatten. Die Droge löst Halluzinationen aus. Für den Mann mit schlimmen Folgen: Er erlitt wohl eine Psychose und geriet daraufhin mit seiner Freundin in Streit. Dabei schlug er der 25-Jährigen so stark ins Gesicht, dass er ihre Nase brach. Als die Frau bei Nachbarn um Hilfe bat, lief der 30-Jährige in den Hausflur, öffnete das Fenster im zweiten Stock und sprang hinaus.

Mann liegt im Koma

Der 30-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus und liegt den Angaben zufolge im Koma. Auch seine Partnerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt gegen beide wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem erwartet den Mann eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.