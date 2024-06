Paletten voller Chips und POM-BÄR-Snacks beim Arbeitgeber geklaut

Prozessbeginn am Amtsgericht Frankenthal

Am Amtsgericht in Frankenthal beginnt am Donnerstag der Prozess gegen zwei Tatverdächtige, die von ihrem Arbeitgeber über mehrere Monate Paletten mit POM-BÄR-Ware und Salzchips gestohlen haben sollen.

Laut Staatsanwaltschaft haben die zwei Angeklagten, ein 32-jähriger und ein 36-jähriger Mann, in Frankenthal-Petersau bei einem Snack-Hersteller gearbeitet. Sie sollen mehrere Paletten mit salzigen Snacks gestohlen haben. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass die Ware wahrscheinlich mit einem Hubwagen aus dem Gebäude gebracht und dann von einem Transporter abgeholt wurde. Jetzt müssen sich die beiden Angeklagten am Amtsgericht Frankenthal verantworten. Frankenthal: Snack-Hersteller zeigte Tatverdächtige an Die Staatsanwaltschaft wirft den Tatverdächtigen vor, insgesamt drei Paletten Snacks geklaut zu haben. Konkret gehe es um zwei Paletten POM-BÄR-Ware und um eine Palette Chips. Die mutmaßlichen Täter hätten es wohl auch noch auf drei weitere Paletten Snacks abgesehen, ein Diebstahl sei ihnen hier aber nicht gelungen. Die betroffene Snack-Firma ist den Tatverdächtigen wohl selbst auf die Schliche gekommen und hat sie, so die Staatsanwaltschaft, angezeigt. Daraufhin habe die Polizei Mitarbeiter der Firma befragt. Chips und Pombären für 10.000 Euro geklaut Die Tatverdächtigen haben wohl einen Schaden in Höhe von 10.000 Euro verursacht. Stand jetzt ist nicht bekannt, was mit dem Diebesgut geschehen ist. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten aber vor, die Chips geklaut zu haben, um damit Geld zu verdienen. Der Strafrahmen für solche Tat bewegt sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwischen drei Monaten und bis zu zehn Jahren Haft - dann wegen besonders schweren Diebstahls.