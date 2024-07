Staatsanwaltschaft untersucht Tod einer Seniorin in Pflegeheim in Neustadt

Am Wochenende ist eine 86-Jährige in einem Altersheim in Neustadt gestorben. Nach der Leichenschau hat die Polizei einen Verdacht.

Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Dienstag mitteilen, hat die Frau in einem Altersheim in Neustadt gelebt, ehe sie dann in der Nacht zum Samstag starb. Die Todesursache konnte bislang nicht geklärt werden. Dafür haben sich Hinweise ergeben, "dass eine fehlerhafte Behandlung durch Pflegepersonal todesursächlich gewesen sein könnte." Details nannten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht. Die Ermittlungen laufen, gegenwärtig werden laut Polizei Zeugen befragt. Die Staatsanwaltschaft hat überdies eine Obduktion der Toten angeordnet.