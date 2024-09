Wahl der Deutschen Weinkönigin in Neustadt an der Weinstraße

Die 76. Deutsche Weinkönigin wird am Abend in Neustadt an der Weinstraße gewählt. Alle fünf Finalistinnen kommen aus Rheinland-Pfalz.

Knapp eine Woche vor der Wahl der 76. Deutschen Weinkönigin hatten sich bei einem Vorentscheid fünf Kandidatinnen für das Finale am 27. September qualifiziert. Die Frauen überzeugten die Jury am vergangenen Samstag im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße unter anderem mit Weinwissen und Schlagfertigkeit. Sie treten nun an gleicher Stätte gegeneinander um die deutsche Krone an. An dem Vorentscheid hatten 12 Kandidatinnen teilgenommen. Das Weinanbaugebiet Rheingau fehlte in diesem Jahr. Aus beruflichen Gründen war dort keine Weinmajestät gekürt worden.

Nachfolgerin für Eva Brockmann aus Franken gesucht

Für das Finale qualifizierten sich Annalena Baum (Rheinhessen), Katharina Gräff (Nahe), Julia Lambrich (Mittelrhein), Marie-Sophie Schwarz (Mosel) und Charlotte Weihl (Pfalz). Abstimmen wird das Publikum im Saal. Gesucht wird die Nachfolgerin der amtierenden "Majestät" Eva Brockmann (Anbaugebiet Franken).

Live-Übertragung und Abstimmung im SWR Das ebenso spannende wie vergnügliche Wahlfinale überträgt der SWR mit einer großen Show um 20:15 Uhr live aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße. Das Publikum an den Fernsehschirmen, im Livestream und im Saal kann über das Abstimmungstool „meinSWR“ mitbestimmen, wer die 76. Deutsche Weinkönigin wird. Holger Wienpahl wird als Moderator durch den Abend führen.

Auf Fachkenntnis kommt es an

Die Weinkönigin repräsentiert den Rebensaft ein Jahr lang bei vielen Anlässen im In- und Ausland. Das Amt hat sich verändert: Bis 1999 mussten Kandidatinnen ledig sein und aus einer Winzerfamilie stammen. Heute zählt vor allem Fachkenntnis. Immerhin vertritt die Siegerin bundesweit rund 15.000 Winzerinnen und Winzer.

2025 könnte es den ersten Deutschen Weinkönig geben

Übrigens: Im kommenden Jahr könnte ein Mann erster Deutscher Weinkönig werden. Denn mit Levin McKenzie aus Wackernheim (Kreis Mainz-Bingen) ist erstmals ein Mann zum neuen Weinkönig im Weinanbaugebiet Rheinhessen gekürt worden. Der Student der Betriebswirtschaftslehre und leidenschaftliche Fußballer vertritt nun Winzerinnen und Winzer aus Rheinhessen ein Jahr lang bei rund 200 Terminen und kann 2025 am Wettbewerb um Deutschlands Weinkrone teilnehmen.