Wahl der Deutschen Weinkönigin 2024

Vorentscheidung am 21. September 2024 und Finale am 27. September 2024 aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße / Publikum stimmt über Titel mit ab

Der SWR begleitet auch in diesem Jahr wieder die Wahl der Deutschen Weinkönigin. Beim Finale am Freitag, 27. September 2024, werden nicht nur die Gäste im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße der neuen Titelträgerin zujubeln, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer in der ganzen Republik können wie jedes Jahr live um 20:15 Uhr im SWR an der Entscheidung teilhaben. Auch die Vorentscheidung am Samstag, 21. September, zeigt der SWR im Livestream ab 16 Uhr und am Sonntag, 22. September, um 14 Uhr im linearen Programm. Bereits im Vorfeld stellt die „Landesschau Rheinland-Pfalz“ ab 13. September 2024 die Kandidatinnen auf ihrem Weg ins Rampenlicht vor.

SWR porträtiert die Kandidatinnen

Der SWR ist nicht nur Berichterstatter. Er bietet den zwölf jungen Frauen, die in diesem Jahr an der Wahl zur Deutschen Weinkönigin teilnehmen, die Gelegenheit, sich öffentlich zu präsentieren. Bereits im Sommer besuchte ein SWR Fernsehteam alle Kandidatinnen. Am Arbeits- oder Studienplatz, im Weinberg oder einfach mit Freunden und Familie – hier entstanden kleine, liebevolle Porträtfilme. Sie zeigen moderne junge Frauen, die selbstbewusst für ihre Region werben. Diese Porträts stehen ab 16. September online auf swr.de/weinkoenigin bereit.

Wer holt sich die Krone?

Routiniert, geistreich und charmant werden die künftigen Repräsentantinnen des deutschen Weins von Holger Wienpahl durch alle Prüfungen geleitet. Der SWR Moderator bittet die Kandidatinnen erstmals beim Vorentscheid am 21. September auf die Bühne im Saalbau, wenn im Schwerpunkt die fachlichen Kenntnisse getestet werden. Hier qualifizieren sich fünf Kandidatinnen für das Finale. In diesem müssen sie eine knappe Woche später ihre weinsensorischen, rhetorischen und kommunikativen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Popsänger und Musiker Iggi Kelly und Florian Künstler sowie die dänische Singer-Songwriterin Aura Dione.

Die wichtigsten SWR Sendetermine im Überblick:

13. bis 20.9.2024, ab 18:15 Uhr

Landesschau Rheinland-Pfalz: Vorstellung der rheinland-pfälzischen Kandidatinnen

Samstag, 21.9.2024, ab 16 – 18:30 Uhr im Livestream auf swr.de/weinkoenigin

Wahl der Deutschen Weinkönigin – Die Vorentscheidung

Moderation: Holger Wienpahl

Sonntag, 22.9.2024, 14 – 16 Uhr im SWR Fernsehen

Wahl der Deutschen Weinkönigin – Die Vorentscheidung

Moderation: Holger Wienpahl

Freitag, 27.9.2024, 20:15 Uhr

Wahl der Deutschen Weinkönigin – Das Finale

Sendung live aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße

Moderation: Holger Wienpahl

