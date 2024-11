Jeder siebte Ludwigshafener hat Schulden. Das geht aus dem gerade veröffentlichten Schuldenatlas der Wirtschafts-Auskunftsdatei Creditreform hervor. Schuld daran sind vor allem Arbeitslosigkeit und geringe Einkommen.

Es ist ein trauriger Spitzenplatz, den Ludwigshafen im Schulden-Ranking da erreicht: Platz 10 bei der Überschuldung der Bürger - wenn man Städte zum Vergleich heranzieht, die ähnlich groß sind. Nur in einigen Städten im Ruhrgebiet gibt es noch mehr Menschen, die mit ihrem Geld noch schlechter zu Rande kommen, als die Menschen in Ludwigshafen.

Für ihren Schuldneratlas wertet die Neusser Creditreform seit 2004 anonymisierte Daten aus amtlichen Registern, von Online-Händlern und aus anderen Quellen aus.

Grund für Schulden ist oft Arbeitslosigkeit

Die Gründe für Überschuldung dürften aber sowohl in Ludwigshafen als auch in Städten im Ruhrgebiet recht ähnlich sein. "Es liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Bevölkerungsstruktur", erklärt ein Sprecher von Creditreform im Gespräch mit SWR-Aktuell. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober in Ludwigshafen bei über neun Prozent. Aber auch der Anteil von Geringverdienern an der Gesamtbevölkerung ist in Ludwigshafen recht hoch.

Alptraum Schuldenfalle: Schuldner sehen sich oft auch stigmatisiert Getty Images Thinkstock -

Betroffene können sich nur noch das Nötigste leisten

Die Folge: Die Ludwigshafener können sich in vielen Fällen nicht einmal mehr das Nötigste leisten. Das Einkommen reicht maximal zum Bezahlen der Miete, der Nebenkosten und der Lebensmittel - wenn überhaupt. Alles andere muss auf Pump bezahlt werden. Viele Bürger geraten dann in die Schuldenfalle, weil sie ihre Raten, etwa bei Online-Händlern, nicht mehr bedienen können.

Kein Geld: Junge kaufen auf Pump

Gerade Jüngere würden dazu neigen, Angebote wie "kaufe jetzt, bezahle später" in Anspruch zu nehmen. Die Rechnungen für ihre Käufe würden sie aber am Ende dann doch nicht begleichen können. Schulden, die durch das Bestellen bei Online-Händlern entstanden sind, würden gerade bei jungen Leuten zunehmen, so Creditreform.

Schmale Rente wird zur Schuldenfalle

Aber auch ältere Menschen ab dem 70. Lebensjahr geraten zunehmend in Zahlungsschwierigkeiten - nicht nur in Ludwigshafen, sondern auch bundesweit. "Die Renten sind schmal, wenn dann noch ein Partner krank wird, verstirbt oder man sich in hohem Alter scheiden lässt, gerät man schnell in Notschulden", so ein Sprecher von Creditreform.