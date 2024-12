In Deidesheim gibt es eine Fußballmannschaft, in der Kinder mit und ohne Behinderung zusammenspielen. Das Erfolgskonzept: Das Training läuft ganz ohne Stress und Leistungsdruck.

20 Kinder im Alter zwischen sechs und vierzehn Jahren wärmen sich in der Halle der TSG Deidesheim auf. Erst drehen sie Runden, dann trainieren sie an Hütchen, Sitzbänken und Mini-Toren. Die einen rennen und toben, die anderen gehen langsam durch die Halle. Manche balancieren auf den Bänken, andere schieben den Ball auf Knien rutschend mit den Händen an der Bank entlang. "Wir lassen jeden sein, wie er will", sagt Trainerin Chrissy Bauer. Es gebe keine Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne Behinderung, Junge oder Mädchen, Religion oder Herkunft. "Das ist alles wurscht, weil wir alle nur Fußball spielen wollen!"

Kinder machen große motorische Fortschritte

Simone Friedrich ist Mama von zwei Jungs mit Einschränkungen. Ihre Kinder waren total begeistert vom Inklusionstag der TSG Deidesheim. Daher hat sie den Verein angesprochen, ob es auch eine inklusive Fußballmannschaft gäbe. Gab es nicht. Aber dank ihrer Initiative wurde eine gegründet. Zwei Betreuer und eine Betreuerin und ein junger Mann, der sein Freiwilliges Soziales Jahr im Verein macht, kicken mit den Kindern einmal in der Woche.

Die Ludwigshafenerin ist super glücklich über die Inklusionsmannschaft. Das Training gefalle ihrem Sohn Robin sehr gut. "Weil er merkt, dass kein Druck dahinter ist. Er hat hier Erfolgserlebnisse. Er ist jedes Mal mit großer Motivation und großem Ehrgeiz dabei!" Und er habe schon große Fortschritte bei seiner Motorik und beim Umgang mit dem Ball gemacht.

Das Inklusionstraining bei der TSG Deidesheim trainiert die motorischen Fähigkeiten der Kinder. SWR

Kinder mit Handicap sind sehr ehrgeizig

Der Spaß steht zwar im Vordergrund. Das heißt aber nicht, dass die Kinder mit Beeinträchtigung nicht erfolgreich sein wollen. "Ich komme sehr gerne her und es macht auch richtig Spaß", sagt Korbinian aus Speyer. Auch Moritz gefällt es: "Ich mache gerne viele Übungen!" Er gehe auch gerne ins Tor.

Kinder ohne Beeinträchtigung haben Spaß

In dem inklusiven Fußballteam spielen auch Kinder ohne Beeinträchtigung mit. Und die sind froh, dass es weder strenge Trainer noch Eltern gibt, die vom Spielfeldrand Druck machen. Auch die Mädchen der Leichtathletikabteilung kommen daher sehr gerne ins Training, wie die zehnjährige Elena: "Ich finde es schön, dass man zusammen arbeitet!" Sie selbst sei auch nicht so gut in Fußball. Deshalb passe das inklusive Fußballteam sehr gut. "Schon besser als so eine Super-Fußball-Mannschaft!", meint sie.

Die Kinder sind sehr kreativ beim Lösen der Trainingsaufgaben. SWR

Angebot mit Liebe und Leidenschaft

Dabei ist die Inklusionsmannschaft der TSG Deidesheim genau das: Eine super Fußball-Mannschaft und dazu noch einmalig in der Pfalz, betont Alexander Schubert. Der Papa von Korbinian lobt das breite Angebot des Vereins, der mit den Kindern auch mal zum FCK geht oder Feiern und Ausflüge organisiert. "Die machen das hier mit so viel Hingabe und Leidenschaft, das ist schon etwas Besonderes!" Der Verein vertrete genau den richtigen Ansatz: Jeder soll Fußball spielen können, der Fußball spielen mag!