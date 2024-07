In Speyer werden die letzten Telefonzellen abgebaut

Es ist einer dieser Abschiede, die wehmütig stimmen könnten, obwohl es vermutlich kaum Einfluss auf unseren Alltag hat: In Speyer verschwinden die letzten Telefonzellen.

Ein weiteres Relikt aus einer Zeit, in der nicht jeder ein Smartphone in der Hosentasche hatte, verschwindet: die Telefonzelle. Noch in den Neunzigern dürfte ein öffentliches Telefon für die meisten Leute die Rettung gewesen sein, wenn sie unterwegs etwas Wichtiges zu besprechen hatten. Und nicht nur das: Wer plötzlich in einen Regenguss geriet, war dankbar, wenn er sich in einem der gelben, später magentafarbenen Häuschen unterstellen konnte. Auch wenn man nie wusste, welcher Geruch einen begrüßen würde, sobald man die Tür aufzog.

Die letzten Telefonzellen in der Maximilianstraße in Speyer SWR

Rückbau geht schon seit Jahren

Die Telekom geht davon aus, dass den Telefonhäuschen immer noch viel Sympathie entgegengebracht wird: "Die Menschen verbinden witzige, skurrile und emotionale Erinnerung mit den Telefonhäuschen," schreibt sie: "Heimliche Telefonate mit den Liebsten und endloses Warten in der Schlange, bis man endlich das gesammelte Kleingeld einwarf."

"Fasse Dich kurz – Nimm Rücksicht auf Wartende!" stand auf einem Schild, das früher in einigen Zellen hing. dpa Bildfunk Picture Alliance

Dennoch hat sie bereits 2018 damit begonnen, die bundesweit insgesamt 160.000 öffentlichen Fernsprecher abzubauen. 2025 sollen alle verschwunden sein. In Speyer werden jetzt die fünf letzten Zellen in der Stadt abgebaut, die noch in der Fußgängerzone stehen, weil sie niemand mehr nutzt - soweit geht die Nostalgie dann doch nicht. Unter anderem stehen sie am Domplatz und vor der Filiale von Galeria Kaufhof. Sobald die Zellen verschwunden sind, sollen laut Stadtverwaltung die Oberflächenbeläge angeglichen werden; es werden also dieselben Pflastersteine eingesetzt wie im angrenzenden Bereich.

Und was kommt stattdessen?

"Um die durch den Rückbau der Telefonzellen vorerst leeren Bereiche zu füllen, werden temporäre Pflanzkübel mit Felsenbirnen und Amberbäumen an den betreffenden Stellen errichtet", schreibt die Verwaltung. Die Telekom selbst berichtet, dass einige der ausgemusterten Zellen mittlerweile ein "spannendes Zweitleben" führen: Ein Fan habe sich aus einem Häuschen eine Gartendusche gebaut, andere würden inzwischen als Bücherschrank genutzt. Wie es mit den Speyerer Zellen weitergeht, ist nicht bekannt, aber: "Der Kauf einer alten Telefonzelle ist leider nicht mehr möglich."