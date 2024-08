Großbrand in Reiterhof in Hagenbach

Pferde sind in Sicherheit

In einem Reiterhof in Hagenbach (Kreis Germersheim) hat es am Dienstag einen Großbrand gegeben. Im Einsatz waren auch Feuerwehrleute aus dem benachbarten Frankreich.

Nach Angaben der Feuerwehr waren am Dienstagmittag 30 Rundballen in Brand geraten. Das Feuer griff auf einen benachbarten Stall und einen Unterstand über und zerstörte beide Gebäude. Die Pferde konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Der Bahnverkehr zwischen Wörth und Lauterburg musste zeitweise eingestellt werden, weil das Feuer den Bahndamm bedrohte. 80 Einsatzkräfte waren vor Ort, darunter auch ein Fahrzeug aus Lauterburg im Elsass, das auf die Bekämpfung von Waldbränden spezialisiert ist. Nach Angaben der Feuerwehr Hagenbach konnte es die brennende Wiese besser löschen, als die eigenen Fahrzeuge. Feuerwehr: Betrieb von Reiterhof in Hagenbach kann wohl weiterlaufen Zu dem Reiterhof gehören noch weitere Gebäude, die vom Brand verschont blieben. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Betrieb wahrscheinlich weiterlaufen kann. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar.