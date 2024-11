Fußgängerin von Auto überfahren: Seniorin in Bad Bergzabern tödlich verletzt

Eine 77-jährige Fußgängerin ist am Freitag in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) von einem Auto angefahren worden. Am Sonntag starb das Unfallopfer in einem Krankenhaus.

Der Unfall ereignete nach Polizeiangaben am Freitag gegen 17:30 Uhr in Bad Bergzabern. Die 77-jährige Frau war gerade dabei, die Straße zu überqueren, als der Pkw sie erfasste. Am Steuer saß eine 71-jährige Frau.

77-Jährige verstirbt nach Autounfall in Klinik

Die Fußgängerin wurde zunächst mit schweren Verletzungen in die Klinik in Bad Bergzabern gebracht. Dort starb sie am Sonntag an den Unfallfolgen.

Hatte 71-jährige Autofahrerin Fußgängerin im Dunkeln übersehen?

Unklar ist noch, wie genau der Unfall abgelaufen ist und ob die Autofahrerin die Fußgängerin möglicherweise im Dunkeln übersehen hat. Nach Angaben eines Polizeisprechers haben sich bisher noch keine Zeugen gemeldet. Die Polizei in Bad Bergzabern sucht deshalb weiter dringend Zeugen und fragt: Wer hat am Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr gesehen, wie es auf der Weißenburger Straße in Höhe der Einmündung zur Weinstraße zu dem Unfall kam?

Auch die Staatsanwaltschaft Landau ist eingeschaltet. Ein Gutachter soll den Unfallhergang rekonstruieren.