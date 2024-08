Speyer: Brunnen am Dom schäumt über

Spaziergänger haben am Freitag in Speyer eine merkwürdige Beobachtung gemacht: In einem der Brunnen stieg Schaum hoch. Die Stadt hat eine Erklärung.

In Speyer hat am Freitag eine mysteriöse Schaumbildung an einem Brunnen im Domgarten für Aufsehen gesorgt: Der Schaum stand demnach teilweise fast einen Meter hoch. Die Stadt gibt Entwarnung: Offenbar hat sich jemand mit Spülmittel einen Spaß erlaubt, so eine Sprecherin. Witzig sei das aber nicht: Mitarbeiter des Baubetriebshofes müssten extra ausrücken, und ein Mittel zur Neutralisierung in den Brunnen kippen. Zumindest die Kinder hatten ihren Spaß an dem unerwarteten Schaumbad. SWR Vor Jahren sei das schon einmal passiert. Zu Schaden gekommen ist der Sprecherin zufolge aber niemand: "Das ist ohnehin kein Trinkwasser. Aber auch das Grundwasser ist für Schaumparties nicht geeignet!" Im Laufe des Vormittags war der Spuk schon wieder fast vorüber. Später kümmerte sich dann der Brunnendienst der Stadt darum, auch die letzten Reste zu beseitigen. SWR