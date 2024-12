per Mail teilen

Am späten Dienstagnachmittag hat es in einer Kleingartenanlage in der Nähe des Flugplatzes Speyer gebrannt. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, schlugen die Flammen fünf Meter hoch.

Ein Mitarbeiter des nahe gelegenen Flugplatzes Speyer hatte den Brand auf dem Nachhauseweg gegen 17 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Flammen seien schon von Weitem sichtbar gewesen, berichtet ein Sprecher der Speyerer Feuerwehr.

Die Feurwehr bekämpfte den Brand einer Gartenlaube direkt am Flughafen Speyer. Weil Dämmstoffe verbaut waren, dauerten die Nachlöscharbeiten mehr als eine Stunde. Die Brandursache ist noch unklar. Feuerwehr Speyer

Zufahrt in Speyerer Kleingartenanlage zunächst schwierig

Es stellte sich heraus, dass eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage am Flugplatz brannte. Dort versperrte aber eine heruntergelassene Schranke die Zufahrt für die Löschfahrzeuge. Die Einsatzkräfte mussten einen 80 Meter langen Schlauch legen, um zu Fuß über einen benachbarten Garten an den Brandherd zu gelangen.

Nachlöscharbeiten in Kleingartenanlage am Flugplatz Speyer

Das Feuer in der Gartenlaube war dann zwar schnell unter Kontrolle. Da die Hütte aber mit verschiedenen Dämmmaterialien gebaut war und sich dort Glutnester befanden, dauerten die Nachlöscharbeiten noch über eine Stunde. Am Schluss kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz, um weitere Glutnester auszuschließen, so der Feuerwehrsprecher.

Insgesamt waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr Speyer mit acht Fahrzeuge vor Ort, außerdem noch ein Rettungsdienst und die Polizei.

Ursache noch unklar - Brandort wird untersucht

Noch ist unklar, was den Brand ausgelöst hat. Die Polizei in Speyer untersucht am Mittwoch den Brandort, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest.