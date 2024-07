Attacken in Gefängnissen Ende August vor dem Landgericht

Vor dem Landgericht Frankenthal beginnt Ende August der Prozess gegen einen Mann, der im September in der JVA Frankenthal einen Justizvollzugsbeamten niedergestochen haben soll. Der Angeklagte war danach in andere Haftanstalten verlegt worden und war offenbar auch dort gewalttätig.

In Frankenthal soll der damals 22-jährige Strafgefangene in seiner Zelle einem Justizvollzugsbeamten mit der Scherbe eines Tellers in den Hals gestochen haben. Der Beamte musste notoperiert werden. Mit dem Schlüsselbund des Wärters habe der Gefangene dann versucht, aus dem Gebäude zu fliehen. Auf der Flucht soll er weitere Beamte verletzt und mit einem selbstgebauten Messer aus Metall bedroht haben. Nach der Tat wurde der Angeklagte in verschiedene andere Justizvollzugsanstalten verlegt. In der JVA Wittlich soll er einen Beamten schwer am Kopf gestoßen und einen zweiten im Sprung gegen die Hüfte getreten haben. In der hessischen JVA Schwalmstadt soll er einem Beamten durch Tritte den kleinen Finger gebrochen haben. Ein Gutachter bescheinigt dem Mann, dass er voll schuldfähig ist.