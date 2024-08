VG-Bürgermeister: "Es ist aktuell kein Hotel auf der Loreley mehr geplant!"

Seit Jahren wird darüber gerätselt, wie es mit dem geplanten Hotel auf dem Loreley-Plateau weiter geht. Jetzt hat der Verbandsbürgermeister dem SWR gesagt, dass die Pläne wohl vom Tisch sind.

Es ist das Ende langer Planungen: Mike Weiland (SPD), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, geht davon aus, dass das geplante Hotel auf der Loreley nicht gebaut wird. Aktuell gebe es keinen Bauantrag, sagte er am Donnerstag dem SWR. "Und nach meinem Kenntnisstand als Vorsteher des Planungsverbandes Loreley ist aktuell auch keine zeitnahe Investition geplant."

2021 zog Investor ersten Bauantrag für das Loreley-Hotel zurück

Im Jahr 2021 hatte der Investor und Eigentümer des Geländes in unmittelbarer Nähe zu dem weltberühmten Felsen seinen ersten Bauantrag zurückgezogen. Das hatte damals für viel Überraschung gesorgt. Er hatte zunächst ein 700-Betten-Hotel und 15 zwei- bis vierstöckige "Hotel-Villen" geplant. Kritiker hatten das als viel zu groß im Welterbetal bezeichnet.

Wenn jetzt Investoren sagen, wir ziehen andere Bauvorhaben vor, dann ist das so.

Danach sei nichts mehr passiert mit dem Gelände, sagte Weiland. Deshalb hatte der Planungsverband Loreley auch den Investor verklagt, weil er nicht rechtzeitig einen Bauantrag gestellt hatte. Und in zweiter Instanz vor dem Oberverwaltungsgsgericht Koblenz auch Recht bekommen.

"Es war von Anfang an ein privates Investment. Da muss der private Investor entscheiden, wie er mit seinen Bauabsichten umgeht", sagt Weiland jetzt. "Wir haben als Planungsverband Loreley die Dinge immer konstruktiv begleitet. Wenn jetzt Investoren sagen, wir ziehen andere Bauvorhaben vor, dann ist das so."

Am Mittelrhein werden weitere Hotelbetten für die Buga 2029 gebraucht

Wenn das geplante Hotel auf der Loreley nicht mehr gebaut wird, hat das möglicherweise auch Folgen für die Bundesgartenschau 2029. Am Mittelrhein fehlten laut einer Analyse der Industrie- und Handelskammer Koblenz aus dem Jahr 2018 etwa 3.000 Übernachtungsmöglichkeiten.

Das Hotel auf der Loreley hätte deshalb einen Teil des Bedarfs abfedern können. "Die Gäste müssen im Jahr 2029 in adäquate und möglichst moderne und gute Betriebe kommen", so der Verbandsbürgermeister am Donnerstag. "Sonst habe ich die Befürchtung, dann kommen die einmal im Jahr 2029 und dann nicht noch einmal. Und das darf uns im Mittelrheintal nicht passieren. Das wäre die schlechteste Werbung."

Laut BUGA 2029 gGmbH gibt es genug Übernachtungsmöglichkeiten

Noch im März hatte übrigens der BUGA-Geschäftsführer Sven Stimac dem SWR gesagt, es wäre schade, wenn es 2029 oben auf der Loreley nur eine Hotelbaustelle gebe. Damals ging er also noch davon aus, dass das Hotel kommen wird.

In einer Stellungnahme teilte die BUGA 2029 gGmbH am Donnerstag mit, man arbeite mit allen Beteiligten und den touristischen Verbänden an Verbesserungen zur Stärkung des Tourismus. Und man gehe davon aus, dass es in der Region genug Übernachtungsmöglichkeiten für eine erfolgreiche Bundesgartenschau gebe.