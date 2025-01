Mann soll 52-Jährigen mit Motorradhelm erschlagen haben

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen Mann aus dem Raum Koblenz wegen des Verdachts des Totschlags. Er soll einen 52-Jährigen getötet haben.

Die Tat soll sich laut Staatsanwaltschaft Koblenz bereits am 11. Januar auf dem Bahnhofsplatz in Koblenz zugetragen haben. Der Verdächtige und sein Opfer waren aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten. Dabei soll der 59-Jährige dem Mann mit voller Wucht einen Motorradhelm auf den Kopf geschlagen haben, so dass dieser das Bewusstsein verlor.

Mann verstarb im Krankenhaus an schweren Kopfverletzungen

Der Mann sei zunächst wieder zu sich gekommen, später aber habe sich sein Gesundheitszustand wieder verschlechtert. Im Krankenhaus sei er noch am selben Nachmittag an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben, so die Staatsanwaltschaft.

Das Amtsgericht Koblenz hat daraufhin wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags Haftbefehl gegen den Beschuldigten aus dem Raum Koblenz erlassen. Einen Tag später wurde der 59-Jährige laut Staatsanwaltschaft in Bad Ems festgenommen und noch am selben Tag der Ermittlungsrichterin vorgeführt.

Ermittler werten Handydaten aus

Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er bestreitet, dass er das Opfer habe töten wollen. Die Ermittler vernehmen nach eigenen Angaben jetzt Zeugen und werten Handydaten aus.