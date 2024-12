Güterschiff kollidiert mit Ufer in Niederlahnstein

Beim Wenden ist ein Güterschiff in Niederlahnstein mit dem Ufer zusammengestoßen. Dabei wurde am Sonntagabend ein Teil des Schiffes beschädigt.

Ein Güterschiff ist am Sonntagabend im Bereich des Stromhafens Niederlahnstein bei einem Wendemanöver beschädigt worden. Das mit Soja beladene Schiff touchierte mit dem Heck das Ufer. Dabei wurde die Ruderanlage beschädigt und die Manövrierfähigkeit erheblich eingeschränkt.

Laut der Wasserschutzpolizei kam ein anderes Güterschiff, das in der Nähe war, zur Hilfe. So konnte das beschädigte Schiff sicher festgemacht werden. Es entstand ausschließlich Sachschaden am betroffenen Schiff, Menschen wurden nicht verletzt, so die Polizei weiter.

Wasserschutzpolizei untersucht den Unfall

Die Weiterfahrt des Güterschiffs ist erst nach einer Instandsetzung der beschädigten Ruderanlage möglich. Die genaue Unfallursache wird derzeit durch die Wasserschutzpolizei Koblenz untersucht.

Der Schiffsverkehr im betroffenen Bereich war nur kurzzeitig beeinträchtigt und konnte zügig wieder aufgenommen werden.