Dave Monreal alias Onkel Udo ist einer der besten Gitarristen weltweit - zumindest, wenn das Instrument nur in den Köpfen der Zuschauer existiert. Er fährt zur Luftgitarren-WM nach Finnland.

Onkel Udo ist Erzieher, hat selbst zwei Kinder und ist großer Metal-Fan. Die Leidenschaft für Musik lebt er auch auf der Bühne aus. Eines seiner Hobbys ist seit vielen Jahren das Luftgitarrespielen. Schon 2016 war er Deutscher Meister.

Seine Kunst hat er mittlerweile perfektioniert, er liegt aktuell auf dem achten Platz der Luftgitarren-Weltrangliste. Jetzt reist er als einer von drei Deutschen nach Oulu in Finnland zu den "Air Guitar World Championships", die vom 21. bis 23. August stattfinden. Wir haben Dave Monreal nach seiner Landung am Flughafen in Helsinki interviewt.



SWR Aktuell: Was braucht man denn, um bei so einer Luftgitarren-WM erfolgreich zu sein?

Dave Monreal: Hingabe, Passion und Liebe zur Musik. Man muss das schon mit Hingabe machen. Man darf sich sich auch nicht zu schade sein, sich auf einer großen Bühne zum Otto zu machen und da ein bisschen rumzuhampeln. Im Endeffekt ist es so, wie der amtierende Deutsche Meister Patrick Culek das so schön in einem Interview neulich gesagt hat: Jeder kann Luftgitarre spielen.

SWR Aktuell: Wie wichtig ist denn das Headbangen beim Luftgitarre-Spielen?

Monreal: Also das Headbangen gehört mittlerweile gar nicht mehr so zu meinem Repertoire. Ich habe da ein bisschen umgesattelt. Das kommt schon vor, aber ich verlasse mich nicht mehr ganz so drauf. Ich lege jetzt deutlich mehr Wert auf Fingerfertigkeit und darauf, den Leuten in dieser einen Minute, die man da auf der Bühne hat, eine gute Show zu liefern.

SWR Aktuell: Es ist tatsächlich nur diese eine Minute, die man Zeit hat, um alle zu überzeugen. Warum ist das die Reise wert bis nach Finnland?

Monreal: Man muss das einfach mal erlebt haben. Ich hab 2016 ja den Deutschen Meister gemacht, da hab' ich die Reise quasi gewonnen - also mit Hotel und Flug und allem Drum und Dran. Von daher musste ich mir finanziell keine Gedanken machen. Es lohnt sich aber auch einfach, weil die Leute, die man hier kennenlernt, die sind unfassbar freundlich und aufgeschlossen. Ich würde jetzt einfach mal sagen so ein bisschen verrückt, aber im positiven Sinne.

Dave Monreal lässt bei seinem Auftritt bei der Luftgitarren-Weltmeisterschaft in Finnland 2016 die Haare fliegen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

SWR Aktuell: Wie extrovertiert muss man denn sein, um auf der großen Bühne zu eskalieren?

Monreal: Extrovertiert zu sein, schadet sicher nichts. Ich bin, seit ich denken kann, ein Bühnenmensch gewesen, habe in verschiedenen Bands gesungen und genieße das immer so ein bisschen. Und wenn man die Chance hat, wirklich bei der Weltmeisterschaft dann auf diesem großen Platz in Oulu zu performen vor mehreren hundert, wenn nicht sogar tausend Leuten, die zu unterhalten und strahlende Gesichter zu gucken, das macht dann doch auch etwas was mit einem, das macht schon Spaß.

SWR Aktuell: Was ist denn ihr Ziel für diese WM - den Titel nach Deutschland holen?



Monreal: Das ist nicht mein primäres Ziel. Ich will einfach Spaß mit diesen Bekloppten haben.