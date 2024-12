Lkw-Fahrer bekommen Weihnachtsgeschenke an der A61

Mit einer Weihnachtsaktion wollen der Fernfahrer-Verein Profi und der ADAC Fernfahrern eine Freude machen - und ihnen zeigen, wie sehr sie ihre Arbeit wertschätzen.

Statt in buntes Geschenkpapier sind die Weihnachtspakete für die Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer in blaue Stofftüten gepackt. Die Überraschung auf der Raststätte Brohltal an der A61 bei Niederzissen ist trotzdem gelungen, finden die Fahrer.

Kleine Weihnachtsgeschenke als Dankeschön für Fernfahrer

Valerie aus Euskirchen ist seit fünf Jahren Fernfahrerin. Sie freut sich, dass an Weihnachten an Fernfahrer gedacht wird: "Es ist ein positives Gefühl, dass wertgeschätzt wird, was man auf den Straßen so leistet." Auch Ralf aus Hennef findet die Aktion gut. Er fährt, wie er selbst sagt, schon sein "halbes Leben lang" Lkw. "Das ist mal was Menschliches, eine nette Anerkennung."

Die Aktion haben der ADAC und der Verein Profi, der sich für Fernfahrer einsetzt, ins Leben gerufen. Nach Auskunft von Mona Smeets, Botschafterin bei Profi, wollen sie mit den kleinen Weihnachtspaketen Danke sagen: "Wir müssen unseren Fahrerinnen und Fahrern einfach mehr Wertschätzung entgegenbringen und das wollen wir mit der Aktion machen."

Viele Lkw-Fahrer haben an den Weihnachtsfeiertagen frei

Ein Thermobecher, ein Eiskratzer, eine gelbe Warnweste und ein Fachmagazin – das alles können die Fahrer in ihrem Alltag und während der kalten Jahreszeit gut gebrauchen. Viele von ihnen haben Glück und müssen an Weihnachten nicht hinterm Steuer sitzen, sondern können die Zeit mit ihren Familien verbringen.

Bei Roman aus Polen ist das anders: Er ist auf dem Weg nach Italien und verbringt dort vermutlich auch die Feiertage. An Heiligabend geht er vielleicht mal ans Meer, erzählt er.