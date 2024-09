Nach Angriff auf Polizei in Linz: Kreis verschärft Sicherheitsmaßnahmen

Nach dem Angriff auf eine Polizeiwache in Linz vergangene Woche gibt es im Landkreis Neuwied zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen in der Verwaltung. Unter anderem werden Taschen kontrolliert.

An den Eingängen der Kreisverwaltung, des Gesundheitsamts und des Dienstgebäudes "Rudolf-Diesel-Straße" in Neuwied werde während der regulären Öffnungszeiten eine Zugangskontrolle durch Sicherheitskräfte durchgeführt, heißt es auf der Internetseite der Kreisverwaltung.

Einlasskontrollen mit Handscannern

Dabei kommen demnach auch sogenannte Handscanner zum Einsatz, mit denen nach gefährlichen Gegenständen gesucht wird. Insbesondere die jungen Kolleginnen und Kollegen seien durch die Ereignisse in Linz sehr verunsichert, teilte Landrat Achim Hallerbach (CDU) mit und bat um Verständnis für die Zugangskontrollen.

Denn zudem seien Umgangston und Verhalten mancher Besucher rauer geworden und teilweise nicht mehr akzeptabel, so Hallerbach weiter. "In den vergangenen Wochen und Monaten hat es auch in unserem Haus, konkret in der Ausländerbehörde, Übergriffe und Tätlichkeiten von Kunden gegeben, teils mit Polizeieinsatz und nachgelagertem Hausverbot. Sicherheit geht jetzt vor Vertrauen, der Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen ist mir sehr wichtig“.

Angriff auf Polizeiwache in Linz

Am vergangenen Freitag hatte ein mit einer Machete bewaffneter Mann in der Polizeiwache in Linz angedroht, Polizisten töten zu wollen. Dabei soll er wiederholt "Allahu Akbar" ("Gott ist groß") gerufen haben. Die Polizei nahm den Mann in einer abgeriegelten Sicherheitsschleuse fest. Sie setzte ihn dabei mit einem Elektroschock durch einen Taser außer Gefecht. Polizeibeamte waren bei dem Angriff nicht verletzt worden.