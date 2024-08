Fehlalarm sorgt für Polizeieinsatz am Bahnhof in Unkel

per Mail teilen

Wegen eines Fehlalarms war der Bahnhof in Unkel mehr als eine Stunde weiträumig gesperrt. Die Integrierte Leitstelle in Montabaur hatte vor einem Gasaustritt gewarnt.

Am Bahnhof in Unkel ist laut der Leitstelle aber kein Gas ausgetreten. Wie ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR mitteilte, hatte ein Fehlalarm den Einsatz ausgelöst. Warum sei unklar. Der Alarm sei über die Notrufleitstelle der Deutschen Bahn ausgelöst worden, der habe dann die Notfallkette in Gang gesetzt. Es habe aber zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden.

Einsatz am Bahnhof in Unkel beendet

Der Einsatz durch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurde nach Angaben der Leitstelle nach etwa einer Stunde wieder beendet. Auch die zuvor ausgesprochene Gefahrenmitteilung wurde dann aufgehoben.

Im Zugverkehr kam es zunächst noch zu Behinderungen. Im Laufe des frühen Nachmittags fuhren die Züge laut Internetseite der Deutsche Bahn dann aber wieder.