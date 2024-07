Der Brand der Karlsburg in Bad Ems hat großes Entsetzen ausgelöst. Die als Haus Vier Türme bekannte Burg gilt als historisches Denkmal.

"Es bricht uns allen das Herz", heißt es in einer Stellungnahme der Denkmalschützer des Rhein-Lahn-Kreises. Die Vier Türme gelten als eines der ältesten und bedeutendsten Bauwerke der Stadt, heißt es weiter. "Die historische Bausubstanz des Dachstuhls ist nun für alle Zeit verloren, das einzige was wir tun können, ist das historische Erscheinungsbild wieder herzustellen."

Massive Schäden an der Karlsburg

Noch ist vollkommen unklar, wie es jetzt mit dem Brandhaus weitergeht. Das Feuer der Karlsburg ist zwar inzwischen soweit gelöscht, aber die Schäden sind massiv. Das Haus Vier Türme wurde derzeit von einer regionalen Unternehmerfamilie saniert und zu einem Hotel umgebaut. Es sollte noch bis zum Ende des Jahres eröffnen.

Infos zur Karlsburg in Bad Ems Die Karlsburg aus dem späten 17. Jahrhundert gilt als stadtbildprägend, Die historische Bausubstanz ist Teil der UNESCO Welterbe Anerkennung "Great Spa Towns of Europe".

Große Enttäuschung bei Investor über den Brandschaden

Für Bad Ems sei das Engagement der Unternehmerfamilie ein Glücksfall, so Oliver Krügel (CDU), Stadtbürgermeister von Bad Ems. Die Familie sei nun sehr enttäuscht darüber, dass das Feuer solch einen Schaden angerichtet hat. Sie habe viel Geld in den Umbau der Karlsburg, die auch Vier Türme genannt wird, investiert und auch viel Herzblut in das Projekt gesteckt. "Was das Feuer nicht erledigt hat, da hat nun das Löschwasser sein übriges getan. Ein Jahr Arbeit wurde für die Familie zunichte gemacht".

700 Jahr Feier der Stadt Bad Ems soll trotzdem stattfinden

Der Brand habe zwar ein Wahrzeichen der Stadt zerstört, so Krügel, die 700 Jahr Feier an diesem Wochenende solle aber trotzdem stattfinden. Es sei ein schwarzer Tag für Bad Ems, aber die Geschichte der Stadt sei 700 Jahre lang und es gebe auch noch andere historische Gebäude in der Kurstadt, sagte der Stadtbürgermeister dem SWR.

"Es muss weitergehen. Und es wird weitergehen", sagte Krügel. Glücklicherweise sei niemand bei dem Brand verletzt worden und das sei letztlich das Wichtigste.

Brandursache und Schadenshöhe noch unklar

Warum der Brand in der Karlsburg am Mittwoch ausgebrochen war, ist noch unklar. Auch zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. Eine Spezialfirma ist aktuell mit zwei Kränen dabei, den Bau- und Brandschutt zu entfernen. Um die Brandursache zu ermitteln, müsse die Brandstelle erst einmal begehbar gemacht werden, sagte Stadtbürgermeister Krügel.