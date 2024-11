per Mail teilen

Vor einem Jahr hat die Stadt Neuwied die Geschwindigkeitsüberwachung ihrer Straßen selbst übernommen. Jetzt hat sie erste Zahlen veröffentlicht.

Demnach war in dem Jahr jedes 22. Auto zu schnell unterwegs, berichtet das Neuwieder Ordnungsamt. Spitzenreiter der Kontrollen war ein Autofahrer, der mit 105 km/h auf einer Straße erfasst wurde, wo Tempo 50 erlaubt ist.

Blitzer-Hotspot: Blücherstraße in Neuwied

Insgesamt hätten die Geschwindigkeitsverstöße zu acht Fahrverboten geführt. Auch viele Handyverstöße seien nachgewiesen worden, so das Ordnungsamt. In der Blücherstraße sei am häufigsten geblitzt worden mit 1.130 Verstößen.

Durch Knöllchen hat die Stadt nach eigenen Angaben mehr als 200.000 Euro eingenommen. Allerdings hielten sich Einnahmen und Kosten die Waage. Auf jeden Fall sei die Verkehrsüberwachung ein spürbarer Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Stadt Neuwied will mehr Sicherheit, nicht die Stadtkasse füllen

Seit Ende Oktober 2023 überwacht die Stadt Neuwied den Verkehr auf ihren Straßen selbst und stellt auch Blitzer auf. Dafür hatte sie zwei neue Blitz-Geräte gekauft. Das sind den Angaben zufolge ein mobiles Blitzfahrzeug sowie ein Stativ, das flexibel eingesetzt wird, um in beide Fahrtrichtungen messen zu können.

Die Stadt habe mit der Polizei abgesprochen, wo sie blitzen sollen - und zwar vor allem vor Kindergärten und Schulen oder an bekannten Unfallschwerpunkten. Nach Auskunft des Neuwieder Ordnungsamts geht es um Sicherheit und nicht darum, mit Bußgeldern die Stadtkasse zu füllen. Deshalb werde nicht nur tagsüber geblitzt, sondern auch nachts und am Wochenende.

Blitzer in Neuwied werden auf Social Media angekündigt

Die Stadt werde durch die Bußgelder vermutlich keinen Gewinn machen, weil sie auch das Personal und das Equipment fürs Blitzen bezahlen muss, heißt es. Die Standorte der Geschwindigkeitskontrollen werden sogar regelmäßig auf den Social-Media-Kanälen der Stadt angekündigt. Dabei werden immer die Stadtteile verraten, in denen am jeweiligen Tag geblitzt wird.