Baumfäll-Arbeiten der Deutschen Bahn in Ahrweiler gestoppt

An der Ahrtalbahn hat die Deutsche Bahn rund 100 Bäume gefällt - allerdings illegal. Der Antrag war noch nicht genehmigt worden. Der Kreis hat die Arbeiten in Ahrweiler gestoppt.

Die Strecke der Ahrtalbahn soll bis Ende 2025 elektrifiziert werden. An vielen Stellen müssen deshalb Bäume und Büsche gerodet werden, damit Platz für die Masten der Oberleitung ist. In Ahrweiler hat die Bahn jetzt rund 100 Bäume an den Gleisen gefällt - allerdings ohne Genehmigung.

Landkreis stoppte das Fällen der Bäume

Der Landkreis Ahrweiler teilte dem SWR mit, besorgte Bürger hätten sich wegen der Fäll-Aktion gemeldet. Daraufhin habe man festgestellt, dass die Bahn das Roden zwar Ende September bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises beantragt hatte, der Vorgang aber noch nicht bearbeitet war.

Der Kreis stoppte deshalb die Baumfäller-Firma, die im Auftrag der Bahn tätig war. Rund 100 Bäume waren aber schon abgesägt, und zwar direkt hinter dem Gebäude der Kreisverwaltung in Ahrweiler.

Deutsche Bahn steht unter großem Zeitdruck

Die Bahn steht unter großem Zeitdruck. Die Ahrtalbahn ist derzeit, während der Herbstferien, voll gesperrt. In dieser Zeit soll die Elektrifizierung vorbereitet werden. Unter anderem werden an vielen Stellen Bäume gefällt, die dann auf die Gleise stürzen und dort beseitigt werden. Bei laufendem Zugbetrieb ist das nicht möglich.

Wegen der Elektrifizierungs-Arbeiten fahren in den Herbstferien keine Züge auf der Ahrtalbahn. SWR

Deutsche Bahn bedauert den Fehler

Die Deutsche Bahn schrieb dem SWR, sie bedauere den Fehler mit der fehlenden Genehmigung. Man werde jetzt prüfen, wie es dazu kommen konnte.

Bedauerlicherweise wurden vor Erteilung der erforderlichen Genehmigung (...) erste Baumrodungen (...) durchgeführt. (...) Wie es zu diesem Fehler kommen konnte, werden wir prüfen.

Warum war über den Antrag noch nicht entschieden?

Jetzt muss geklärt werden, warum die Bahn den Antrag zum Fällen der Bäume erst Ende September beim Landkreis eingereicht hat. Und warum dort über den Antrag noch nicht entschieden worden ist.

Die Kreisverwaltung teilte mit, man spreche mit der Deutschen Bahn, wie es weitergehen soll. Auch über die Frage, welche Ausgleichsmaßnahmen möglich sind. Also wo als Ersatz neue Bäume gepflanzt werden können.