Schwerer Verkehrsunfall bei Anhausen mit einem Toten

Bei einem Verkehrsunfall auf der L258 zwischen Anhausen und Rüscheid im Kreis Neuwied ist ein 19-Jähriger ums Leben gekommen. Ein weiterer Autofahrer wurde schwer verletzt.

Bei dem Unfall waren laut Polizei am frühen Mittwochnachmittag zwei Autos auf der L258 frontal zusammengestoßen. Der 19-jährige Autofahrer starb an den Folgen der Kollision. Nach Angaben der Polizei war er mit seinem Transporter in den Gegenverkehr geraten. Warum, ist noch unklar. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kam.

L258 im Kreis Neuwied beidseitig gesperrt

Der andere Autofahrer, ein 42 Jahre alter Mann, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Straße zwischen Anhausen und Rüscheid war bis in den Abend hinein komplett gesperrt.