Mitten in den Sommerferien haben Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" am Donnerstagmorgen vorübergehend den Frankfurter Flughafen lahm gelegt. Sie hatten einen Zaun durchtrennt und sich anschließend auf Start- und Landebahnen festgeklebt. Die Aktivisten fordern den Ausstieg aus fossilen Energien. Im Flughafen kam es zu langen Warteschlangen an den Check-In-Schaltern. Viele Passagiere reagierten mit Unverständnis. In einem Gespräch mit SWR Aktuell äußert sich zudem der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt zu den Sicherheitsstandards an den deutschen Flughäfen und zu möglichen Konsequenzen.