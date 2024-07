per Mail teilen

Der Freitag gestaltet sich stark bis wechselnd bewölkt in Rheinland-Pfalz. Es kann überall im Land immer mal Regenschauer geben, so SWR-Meteorologe Karsten Schwanke. Zwischendurch zeigt sich auch mal die Sonne bei Temperaturen von bis zu 22 bis 25 Grad. Das sommerliche Wetter macht auch am Samstag Pause, kommt danach aber wieder.