Nach Brand in Mehrfamilienhaus in Pirmasens: Verdächtiger wird angeklagt

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Pirmasens waren vergangenen Februar zehn Menschen verletzt worden. Ein Mann wurde wegen möglicher Brandstiftung festgenommen. Jetzt klagt ihn die Staatsanwaltschaft Zweibrücken an: wegen versuchten Mordes. Legte er das Feuer aus Rassismus?

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken teilte mit, dass es bereits mehrmals Streit zwischen dem Angeklagten und seinen Nachbarn in dem Pirmasenser Mehrfamilienhaus gegeben hatte. Am Tag des Feuers habe es wieder einen Streit gegeben. Dabei habe er sich über den Kinderlärm beklagt und die Nachbarn rassistisch beleidigt. Eine Nachbarin soll dann aus Angst die Polizei gerufen haben. Danach verschwand der Mann in seine Wohnung.

Kinderwagen in Pirmasenser Mehrfamilienhaus in Brand gesteckt

Am Abend soll er in den Flur des Mehrfamilienhauses zurückgekehrt sein. Aus Wut über seine Nachbarn soll er dann die dort abgestellten Kinderwagen angezündet haben, schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift. Dem Mann soll bewusst gewesen sein, dass er damit auch den einzigen Fluchtweg für die Bewohner des Hauses versperrt hatte. Der Angeklagte habe damit "sowohl ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude als auch eine gesundheitliche Gefährdung oder den Tod von Bewohnern des Hauses in Kauf" genommen.

Mehrere Bewohner des Hauses in Pirmasens verletzt

Nur weil Bewohnern das Feuer schnell aufgefallen war, konnte laut Staatsanwaltschaft Schlimmeres verhindert werden. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, hatten Ersthelfer damit begonnen, die Flammen mit Hilfe von Feuerlöschern zu löschen, hatte die Stadt Pirmasens am nächsten Morgen mitgeteilt. Das gesamte Wohnhaus sei so stark verraucht gewesen, dass die Feuerwehrleute einige Bewohner aus ihren Wohnungen, teilweise mit der Drehleiter, retten mussten.

Großeinsatz bei Brand im Februar

Drei Kinder waren bereits von Helfern durch ein Fenster im ersten Stock in Sicherheit gebracht worden. Eine Frau ist nach Angaben der Polizei mit ihrem Kind aus einem Fenster im ersten Stock gesprungen. Dabei haben sich beide leicht verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind bei dem Brand insgesamt zehn Menschen verletzt worden, darunter sei auch der Tatverdächtige gewesen. Einige der Verletzten wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Pirmasenser Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem war die Katastrophenschutzeinheit Sanität mit vier Fahrzeugen und elf Helfern im Einsatz.

Angeklagter schweigt zu Vorwürfen

Die Polizei hatte den Tatverdächtigen festnehmen können. Er war nach Angaben der Staatsanwaltschaft betrunken und hatte auch andere Drogen genommen. Deshalb könne bei ihm eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegen. Der Angeklagte sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft. Er bestreitet, das Feuer gelegt zu haben.

An dem Mehrfamilienhaus ist wegen des Brandes ein Schaden von etwa 43.000 Euro entstanden.