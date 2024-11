Was die Strukturlotsen in der "Alten Welt" bewegt haben

Drei Jahre lang haben sogenannte Strukturlotsen an der Entwicklung der Region "Alte Welt" rund um Kusel gearbeitet. Nun läuft das Projekt aus. Eine Bilanz.

Es herrscht so etwas wie Abschiedsstimmung an diesem Vormittag im ehemaligen Schwesternwohnheim in Reipoltskirchen. Das Gebäude hatte der Kreis Kusel umgebaut und es war ein beliebter Treffpunkt der Strukturlotsen. Hier wurde sich immer wieder ausgetauscht, hier entstanden Ideen und manche Konzepte.

Das Projekt wird Ende des Jahres auslaufen und damit werden auch die regelmäßigen Treffen in Reipoltskirchen ein Ende haben. Fest steht: Mit den Strukturlotsen wird es dann nicht mehr weitergehen in der "Alten Welt" - zumindest nicht in dieser Form, wie Tobias Zirker sagt.

Themen wie Wirtschaft oder Gesundheit in der "Alten Welt"

Zirker ist als einer der vier Lotsinnen und Lotsen für das Thema Wirtschaft zuständig und arbeitet dafür bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis. Um die Region zwischen den Flusstälern des Glans, der Lauter und der Alsenz zu stärken, haben sich der Donnersbergkreis, der Kreis Kaiserslautern, der Kreis Kusel und der Kreis Bad Kreuznach zusammengetan und mit der evangelischen Kirche die Regional-Initiative "Alte Welt" gegründet.

Die "Alte Welt" Als "Alte Welt" wurde historisch die Region bezeichnet, die zwischen den Flusstälern von Glan, Lauter und Alsenz liegt. Der genaue Ursprung der Bezeichnung ist nicht bekannt. Es wird aber angenommen, dass der Eisenbahnbau im 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle gespielt hat.



Entlang der drei Flüsse wurden nämlich Bahnstrecken gebaut, während das Gebiet dazwischen keinen Anschluss bekam. Die "Neue Welt" mit ihrer Bahnlinie galt damals als modern, während in der "Alten Welt" ohne Bahnanschluss angeblich die Zeit stehen blieb.

Durch eine Bundesförderung gibt es noch bis Jahresende in jeder der vier Kreisverwaltungen Strukturlotsinnen oder -lotsen: Neben Zirker ist das in Kaiserslautern Cecile Wesseling (Schwerpunkt Innenentwicklung), in Bad Kreuznach Heike Bruckner (Gesundheit) und in Kusel Marina Guliev (Tourismus).

Was tun gegen Leerstände im Dorf?

Die Lotsen haben sich nicht nur regelmäßig in Reipoltskirchen unweit der Wasserburg getroffen, sondern waren in den vergangenen Jahren auch viel unterwegs, wie sie erzählen.

Zum Beispiel, um mit Gemeinden darüber zu reden, was man gegen Leerstände in den Dorfkernen machen kann, wie das Handwerk mehr Fachkräfte gewinnen kann, wie sich Vorgärten in Zeiten des Klimawandels bunt bepflanzen lassen, welche Fördermöglichkeiten es für Menschen gibt, die alte Gebäude sanieren wollen, neue Konzepte für Dorfläden, wie man die Gesundheitsversorgung auf dem Land verbessern oder wie man den Tourismus in der "Alten Welt" ankurbeln kann.

Idee für Radweg von Bad Kreuznach nach Kaiserslautern

So gibt es beispielsweise die Idee für einen Panorama-Höhenradweg "Alte Welt" von Bad Kreuznach bis Kaiserslautern durch 30 Ortsgemeinden und über 70 Kilometer. "Wir haben mit vielen sehr engagierten Verbands- und Ortsbürgermeistern und Vereinen gesprochen, die dankbar für unser Netzwerk waren", bilanziert Marina Guliev das Strukturlotsen-Projekt.

Es gebe aber auch Gemeinden, die zurückhaltend sind. "Es hat sich seit Beginn der Initiative 'Alte Welt' einiges getan", sagt Tobias Zirker. Und ergänzt: "Die 'Alte Welt' hat an Sichtbarkeit gewonnen, es wurden Projekte gestartet." Es sei aber auch völlig in Ordnung, wenn das noch nicht überall funktioniere.

Manche Dörfer in der Pfalz tun sich mit Förderprogrammen schwer

Er merke beispielsweise, dass sich einige Gemeinden mit Förderprogrammen auch schwer tun. Der Aufwand alleine beim Ausfüllen der Anträge sei für ehrenamtliche Ortsbürgermeister groß. Und dann sei da in Zeiten leerer Kassen auch die Frage, ob die Gemeinde dann überhaupt den notwendigen Eigenanteil aufbringen kann.

Zudem habe es auch seine Zeit gebraucht, um zu verdeutlichen, dass die Strukturlotsen zwar Ideen für Projekte in den Gemeinden einbringen können, aber nicht für die Umsetzung zuständig seien. "Es ist schade, dass die drei Jahre jetzt vorbei sind", sagt Zirker. Denn so habe man eben auch aus zeitlichen Gründen manches nicht umsetzen können.

Wie es an Glan, Alsenz und Lauter weitergeht

Auch wenn es die Strukturlotsen - die von einem weiteren Lotsen beim Landkreistag unterstützt wurden - künftig nicht mehr in dieser Form geben wird, so soll ihre Arbeit aber zwischen Glan, Lauter und Alsenz nicht verloren gehen. Und dafür haben sie in gewisser Weise selbst gesorgt, wie Heike Bruckner erzählt.

Denn die Strukturlotsen haben sich um eine Bundesförderung gekümmert, über die in den nächsten drei Jahren mehr als 300.000 Euro in die "Alte Welt" fließen. Damit sei es möglich, beim Alte-Welt-Verein eine Stelle zu schaffen, so Bruckner. Und deren Aufgabe soll es dann auch sein, Themen der Strukturlotsen fortzuführen.

Lotsen wünschen sich selbstbewusste "Alte Welt"

Welche Wünsche die Lotsinnen und der Lotse für die "Alte Welt" haben? Dass die Region lebenswert bleibe, die Zusammenarbeit auch zwischen Gemeinden noch stärker werde, die Demokratie gerade auch auf dem Land gestärkt werde und die Menschen in dieser Region selbstbewusster werden. "Denn gerade eine solch ländliche Region hat einiges zu bieten", sagt Tobias Zirker.