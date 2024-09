Von Paris nach Kaiserslautern zur Olympia-Versteigerung

Ziehen Sie zufällig gerade um oder wollen Ihr Haus neu einrichten? Und das mit OLYMPIA Möbeln, Einrichtung und Accessoire!? Kein Witz, das ist jetzt möglich, die Firma Restlos hat in Kaiserslautern in den vergangenen Tagen eine riesige Lagerhalle nach und nach befüllt mit jeder Menge Möbeln, von Tischen über Stühle bis hin zu zahlreichen Couches. Unsere Reporterin Alexandra Dietz hat die Projektleiterin von Olympia 2024 in Paris im Lager getroffen und durfte schon mal schauen, was bald für alle in die Versteigerung geht:

Auf swr.de/kaiserslautern finden Sie alle wichtigen Infis, wie's geht. Wann's losgeht mit der Auktion und Fotos und Videos zu den bisher gelieferten Produkten gibt'S dort auch. Nachhaltigkeit mal anders!

KLOPFEN… OT Natalie Bonnacker: Möglicherweise ist hier noch der Sand vom letzten Beach-Volleyballspiel dabei, so genau weiß man das ja nicht.

Auf 7.500 qm in einer Kaiserslauterer Lagerhalle stehen hunderte Sonnenschirme und Liegen, bedruckt mit den olympischen Ringen und in großen Lettern PARIS, pinke Sitzsäcke liegen übereinander gestapelt neben Absperrbändern und hohen Schiri-Stühlen. In Reih und Glied stehen Nachtschränkchen, Regale, Biertisch-Garnituren, Kicker, Spieleautomaten Safes, Rollstühle und Schränke ordentlich aufgetürmt. Das meiste aus dem olympischen Dorf in Paris, sagt Natalie Bonnacker:

OT Natalie Bonnacker Paar Macken sieht man natürlich, aber man muss auch einfach sagen, Neuware kann einfach jeder kaufen und das Möbelstück trägt halt Olmypiageschichte in sich. Und so ist es eben einzigartig. Ne, weil dann fragt man sich, vielleicht ist da ein Sportler dagegen gerempelt, wer hat die Macke reingemacht.

50.000 Einzelstücke hat die Firma Restlos aufgekauft, um dem gebrauchten Material ein zweites Leben zu schenken. Sie sollen demnächst versteigert werden. Etwa 30 von 180 LKW-Ladungen sind schon da, Noch ist viel Platz in der riesigen Lagerhalle. Andreas Benz ist der zuständige Logistiker aus Kaiserslautern und kümmert sich darum, die Ware aus Paris in die Westpfalz zu transportieren:

OT Andreas Benz – Wasem Logistik Kaiserslautern: Das ist natürlich schon ein ganz spannendes Projekt, nicht alltäglich. Wir haben hier keine Neuware, sie war schon aufgebaut und genutzt. Das hat an den Transport die eine oder andere Herausforderung. Natürlich hoff ich, dass jeder sich über die Produkte freut und am Ende sagen kann, ich hab ein Stück Olympia bei mir zu Hause.

Wer mit steigern möchte, muss sich auf der Plattform restlos.com anmelden. Sie wirbt für Nachhaltigkeit. Die einzelnen Teile gibt’s in der Regel ab 1 Euro. Der Wert ist nach oben natürlich offen, weiß die Projektleiterin Natalie Bonnacker:

OT Natalie Bonnacker: Je nachdem natürlich, was einem der emotionale Wert hinter den Spielen wert ist. Es ist immer schön, wenn wir wissen, wir machen die Leute glücklich und wenn die dann zum Abholtermin kommen und so ein Strahlen auf den Lippen haben, da ist es gar nicht so wichtig, wie viel das am Ende in der Auktion bringt, sondern eher welche Freude weckt das in den Menschen und dass die Sachen wiederverwendet werden und nicht einfach irgendwo in der Müllpresse landen.