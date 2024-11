Ein "Untier" kommt selten allein

Nach 16 Jahren und über 120 Programmen beenden "Die Untiere" ihr regelmäßiges Kabarett-Format in Kaiserslautern.

Am Samstag, 23. November, hauen die "frechen Lästerzungen noch einmal so richtig auf den kommunalen Putz", wie es die "Untiere" selbst beschreiben. Auch die Welt-Politik und "andere Desaster bekommen ihr Fett weg", so die Kabarett-Gruppe.

Musikalisch werden "Die Untiere" an diesem Abend wieder vom Saxophonisten Helmut Engelhardt unterstützt.

Bissige Satire im SWR Studio in Kaiserslautern

"Das 'Lautringer' Publikum soll letztlich an diesem Abend im November rundum genießen dürfen, was ihm künftig monatlich fehlen wird: hochkarätige und bissige Satire in Wort und Gesang", kündigen die "Untiere an.

Schwäbisches Künstlerduo als Gäste dabei

Als Gäste werden Ernst und Heinrich mit dabei sein. Das schwäbische Künstlerduo bietet einen Mix aus Comedy, Liederabend, Kabarett und Parodie. Mit einem Sammelsurium von Instrumenten werden Lieder live gespielt und gesungen. Dazu gibt es Szenen, Sketche und kuriose Moderationen aus dem neuen Programm "Nex verkomma lassa".

Ganz auf Lautrer Kabarett muss aber künftig niemand verzichten: Zum "Kabarettistischen Aschermittwoch 2025" sind Marina Tamássy, Wolfgang Marschall und Willi Haselbek wieder da.

Karten für "Die Untiere" am 23. November im SWR Studio in Kaiserslautern gibt es bei Eventim , Thalia in Kaiserslautern, der Touristenformation Kaiserslautern oder per E-Mail an die-untiere@gmx.de