Bachs Weihnachtsoratorium ist am 5. Dezember im SWR Studio Kaiserslautern zu hören. Das Konzert der DRP ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Im SWR Studio Kaiserslautern erzählen Ingeborg Danz (Alt), Markus Jaursch (Bass), Roland Kunz (Hirte), das Collegium Vocale Blieskastel und die Deutsche Radio Philharmonie mit dem Dirigenten Christian von Blohn die Weihnachtsgeschichte mit der Musik von Johann Sebastian Bach. Das Familienkonzert dauert eine knappe Stunde und ist empfohlen für Kinder ab fünf Jahren.

Johann Sebastian Bach schrieb das Oratorium im frostigen Winter des Jahres 1734. Engel erzählen den Hirten auf dem Feld, dass das Christkind in Bethlehem geboren wurde - in einer Krippe mit pieksigem Stroh in einem Stall. Also machen sich die Hirten auf, das Kind zu suchen.

Tickets zum Einheitspreis von 6,- € gibt es an der Tageskasse, bei der Tourist-Information Kaiserslautern, über die Ticket-Hotline 0761 88 84 99 99 und bei www.reservix.de.