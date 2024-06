Bundespreisträgerkonzert "Jugend musiziert" im SWR Studio Kaiserslautern

per Mail teilen

Am Sonntag, den 23.06.2024 um 11:00 Uhr präsentieren sich ausgewählte Preisträgerinnen und Preisträger des Bundeswettbewerbs "Jugend musiziert" im SWR-Studio Kaiserslautern ihrem Publikum.

Insgesamt 88 Musikerinnen und Musiker aus Rheinland-Pfalz konnten sich bei der diesjährigen Ausgabe des Wettbewerbs für die Bundesebene qualifizieren. Die Erfolgreichsten unter ihnen versprechen mit einem bunten Programm ein abwechslungsreiches und spannendes Konzerterlebnis.

Der Wettbewerb "Jugend musiziert" genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Seit Beginn im Jahr 1964 haben beinahe eine Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen, in jedem deutschen Profi-Orchester finden sich Ehemalige und eine bedeutende Zahl heute international renommierter Musikerinnen und Musiker hat bei "Jugend musiziert" erste Bühnenerfahrung gesammelt. Frisch und unbefangen bei gleichwohl höchstem künstlerischem Niveau gewähren die jungen Musikerinnen und Musiker Einblicke in ihr Wettbewerbsprogramm.

Mix aus Solo-Werken aus Klassik und Pop

Es erwartet Sie ein bunter Mix von Solo-Werken aus Klassik und Pop, z. B. für Bläser, Gitarre und Musical, aber auch Klavier vierhändig sowie Ensemble-Stücke für Klavier und ein Streichinstrument bzw. Streichsextett. Moderiert wird das Konzert von SWR2-Redakteurin Sabine Fallenstein, die neben Wissenswertem zu Werken und Komponistinnen und Komponisten den musikalischen Werdegang der Mitwirkenden skizziert.

Die Matinee, die in Zusammenarbeit mit den Sparkassen in Rheinland-Pfalz und der SWR2 Landesmusikredaktion veranstaltet wird, findet um 11 Uhr im Emmerich-Smola-Saal des SWR-Studios in Kaiserslautern (Emmerich-Smola-Platz 1, 67657 Kaiserslautern) statt. Das Konzert wird aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt gesendet. Der Eintritt ist frei.