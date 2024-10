per Mail teilen

Der Lions Club Kaiserslautern Lutra feiert Jubiläum mit dem 10. Martini-Konzert des Hilfevereins KaiserLions e.V.

Der Lions Club Kaiserslautern Lutra hat sich im Jahr 2012 als zweiter Club neben dem Lions Club Kaiserslautern gegründet. Dabei setzen sich mehr als 30 Frauen und Männer für gemeinnützige Projekte in Kaiserslautern und der Region ein. Als Teil der weltweiten "Lions Club International Organisation" sind soziales, gesellschaftliches und kulturelles Engagement zentrale Anliegen des Clubs.

Vor diesem Hintergrund findet nun schon zum zehnten Mal an einem Sonntag im November das alljährliche und sehr beliebte Lions-Martini-Benefizkonzert für Musik- und Kulturinteressierte in Stadt und Land statt. Im zehnten Jubiläumsjahr konnte der Hilfeverein des Lions Club Kaiserslautern Lutra – KaiserLions e.V. – in Kooperation mit dem SWR Kaiserslautern eine ganz besondere Formation gewinnen, welche die Anliegen des Lions Club Lutra unterstützt.

Blue note BIG BAND spielt bei Jubiläumskonzert

Musikalisch erwartet Sie beim diesjährigen Martini-Benefizkonzert ein besonderes musikalisches Highlight. Unter dem Titel "Martini-Benefizkonzert Goes Big Band" präsentieren wir die aus Neustadt an der Weinstraße stammende Blue note BIG BAND. Seit vielen Jahren jazzt, swingt und groovt die mehrfach ausgezeichnete Big Band erfolgreich unter der Leitung von Bandleader Bernd Gaudera. Die Big Band ist weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt und beliebt. Ein breites stilistisches Repertoire, große Spielfreude und exzellente Solokünstler zeichnen die Band aus. So werden nicht nur klassische und zeitgenössische Big-Band-Kompositionen zu hören sein, sondern auch bekannte Swing- und Pop-Titel im Big-Band-Gewand.

Ganz besonders freuen dürfen Sie sich an diesem Abend auf einen der bekanntesten Sänger Kaiserslauterns und der Region. Stephan Flesch wird als Special Guest gemeinsam mit der Blue note BIG BAND auftreten.

Der Eintritt ist frei. Über freiwillige Spenden freut sich in diesem Jahr der Verein Kolpingblasorchester Kaiserslautern 1912 e.V. Dabei ist geplant, die musikalische Früherziehung sowie verschiedene Musikprojekte für Kinder- und Jugendliche zu fördern. Zudem soll über ein Patenschaftskonzept sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden, ein Instrument zu mieten und eine musikalische Ausbildung zu erhalten.