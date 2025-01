Termine für verkaufsoffene Sonntage in Kaiserslautern, Pirmasens, Kibo und Zweibrücken

Auch 2025 kann in der Westpfalz wieder sonntags geshoppt werden. Dies ist an vier Tagen pro Stadt möglich. Wann und wo die Geschäfte geöffnet sind, haben wir hier zusammengefasst.

Verkaufsoffene Sonntage in Pirmasens

Die Landgrafentage (5.- 6. April) eröffnen traditionell die Freiluftsaison in Pirmasens. Wenn der Stadtgründer seine Bürger und Gäste auf den Schloßplatz lädt, kann auch am Sonntag geshoppt werden. Deshalb öffnen die Pirmasenser Händler am 6. April, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr, ihre Geschäfte. Verkaufsoffener Sonntag ist auch am 4. August – parallel zum "SchlabbeflickerFESTIVAL" in der Innenstadt. Dazu sind die Geschäfte am 8. September und am 10. November – zum Novembermarkt – offen.

Offene Geschäfte am Sonntag in Kaiserslautern

Am 6. April gibt es in Kaiserslautern nicht nur Primeln bei "Lautern blüht auf". Auch der verkaufsoffene Sonntag wird viele Besucher in die Innenstadt locken, wenn die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen. Während der Lautrer Kerwe kann ebenfalls gebummelt werden – und zwar am 25. Mai und 19. Oktober. Shoppen am Sonntag und Weihnachtsmarkt – das geht am 30. November.

Während der Lautrer Kerwe ist auch Shoppen am Sonntag möglich. SWR

Termine 2025 in Zweibrücken

In Zweibrücken wird der verkaufsoffene Sonntag ebenfalls mit Veranstaltungen verknüpft – unter anderem am 30. März mit "Zweibrücken gesund". Am 1. Juni öffnen die Geschäfte am "Zweibrücker Kindertag". Der August steht im Zeichen des "Saarländer/Franzosentags". Da ist einkaufen in der Innenstadt am Sonntag, den 17. August möglich. Der letzte verkaufsoffene Sonntag findet dann am 30. November zum Start in die Adventszeit statt.

Shoppen am Sonntag in Kirchheimbolanden

Sonntags einkaufen kann man auch in Kirchheimbolanden - und zwar erstmals am 9. März zum Frühlingserwachen. Zum Maimarkt am 11. Mai sind die Geschäfte ebenfalls geöffnet. Genauso wie am 10. August während des Residenzfestes und am 12. Oktober, wenn der Oktobermarkt zum Flanieren am Sonntag einlädt.