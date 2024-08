So groß wie ein Supermarkt: Tante-Enso-Laden für Eppenbrunn im Pfälzerwald

In ländlichen Regionen müssen Menschen teils viele Kilometer fahren, um zum nächsten Supermarkt oder Discounter zu kommen. In Eppenbrunn im Pfälzerwald ist das genauso. Doch jetzt hat die Gemeinde eine Lösung gefunden: einen ganz besonderen Tante-Emma-Laden.

Frische Backwaren, einen Kiosk, Obst und Gemüse - nur noch ganz wenige Dörfer haben einen klassischen Tante-Emma-Laden. Oftmals gibt es in örtlichen Bäckereien noch ein paar weitere Lebensmittel zum Kaufen. Das ersetzt zwar keinen Großeinkauf. Fehlt es aber mal an Eiern oder Milch, sind die kleinen Gemischtwarenläden ein wahrer Glücksgriff für jeden Ort.

Lebensmittelmarkt schon lange Idee in Eppenbrunn

In Eppenbrunn in der Südwestpfalz wünscht man sich schon lange einen solchen Laden. Dass es einen Tante-Emma-Laden geben soll, stand dort auch schon länger im Raum. Ende des Monats hat das Warten für die knapp 1.300-Seelengemeinde im Pfälzerwald ein Ende. Das Unternehmen Enso aus Bremen hat gemeinsam mit der Ortsgemeinde ein Angebot aufgebaut. Die Idee des Tante-Enso-Ladens ist aber nicht ganz neu.

Tante-Enso-Laden: Bürger in der Südwestpfalz beteiligen sich finanziell

Fast 50 dieser kleinen Supermärkte gibt es mittlerweile in ganz Deutschland, einer davon in Wassenach im Kreis Ahrweiler oder in Winningen an der Mosel. Das Konzept von Enso: Kleine Gemeinden auf dem Land können sich bewerben. Ist der Zuschlag da, wird der Laden in dem jeweiligen Dorf genossenschaftlich gegründet. Das heißt am Beispiel Eppenbrunn: Dort haben sich nach Angaben von Bürgermeister Thomas Heinemann (CDU) mehr als 400 Bürgerinnen und Bürger mit mindestens 100 Euro an den Kosten beteiligt.

Großes Sortiment: Supermarkt statt Lädchen in Eppenbrunn

Dabei ist offenbar genug Geld zusammengekommen, um aus dem Tanta-Emma-"Lädchen" einen Tante-Emma-"Supermarkt" zu machen. Mehr als 3.200 Artikel sollen künftig angeboten werden - fast so viele wie beispielsweise bei Rewe und Edeka. Auch wenn der Laden täglich "nur" fünf Stunden geöffnet hat, sollen die Bürger die Möglichkeit haben, rund um die Ohr einkaufen zu gehen. 24/7, auch sonntags. Möglich soll das eine Zugangskarte machen, die sich jeder besorgen kann.

Ortsbürgermeister Thomas Heinemann freut sich auf den Tante-Enso-Laden in Eppenbrunn und spricht von einer Bereicherung für den Ort, zumal es in der unmittelbaren Umgebung keinen Supermarkt oder Discounter gibt.