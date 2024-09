Gespräche geplatzt: Weiter Ungewissheit bei Tadano in Zweibrücken

Statt Klarheit, folgt Ungewissheit. Beim Kranbauer Tadano in Zweibrücken sind am Wochenende die Gespräche um die Zukunft des Standortes erneut gescheitert. Mit Konsequenzen.

Am Samstag fand auf dem Schloßplatz ein Solidaritätsfest für die Beschäftigten bei Tadano in Zweibrücken statt. Dabei wurde lautstark auf die aktuelle Situation beim Kranbauer aufmerksam gemacht. Tadano plant, das Werk auf dem Flughafengelände zu schließen. Etwa 400 Mitarbeiter wären davon betroffen.

Seit Monaten setzen sich die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat von Tadano gegen die angekündigte Schließung ein. Die Verhandlungen mit der Geschäftsführung sind zäh. Für Aufregung hatte zwischenzeitlich eine Mitteilung der Geschäftsführung gesorgt, wonach die verbleibenden Mitarbeiter einen finanziellen Beitrag zur Sanierung des Standorts leisten sollten – sprich: Sie sollen künftig auf Gehalt verzichten.

Tadano in Zweibrücken: Arbeitnehmer verlassen Verhandlungstisch

Nun saßen am Wochenende Geschäftsführung, Betriebsrat und Gewerkschaft erneut an einem Tisch. Aber offenbar nicht lange. Eigentlich wollten sie noch mal darüber sprechen, wie es mit den beiden Zweibrücker Standorten auf dem Flughafengelände und in der Dinglerstraße weitergeht. Nach Angaben der Geschäftsführung hat die IG Metall die Gespräche vorzeitig abgebrochen.

Tadano sei aber bereit, die Verhandlungen fortzusetzen, um "eine konstruktive Lösung" für den Kranbauer in Zweibrücken zu finden, auch mit Blick auf die geplante Schließung des Werks auf dem Flughafengelände. "Dafür bedarf es jedoch der Gesprächsbereitschaft beider Seiten", heißt es vom Kranbauer.

Wieder Streiks bei Tadano in Zweibrücken?

Möglicherweise folgen bei Tadano in Zweibrücken in dieser Woche unbefristete Streiks. Nach Angaben der IG Metall sollen ab Dienstag die Gewerkschaftsmitglieder der Tadano-Beschäftigten in Zweibrücken über einen möglichen Streik abstimmen. Das seien immerhin mehr als 90 Prozent der Mitarbeiter.

Dass es so weit gekommen sei, habe die Geschäftsführung bei Tadano zu verantworten, sagt die IG Metall. In den Verhandlungen um die Zukunft der Zweibrücker Standorte sei der Arbeitgeber in den vergangenen Monaten in keinem Punkt kompromissbereit gewesen. Das habe sich auch zu Gesprächsbeginn am Wochenende abgezeichnet. Deshalb habe die IG Metall den Verhandlungstisch vorzeitig verlassen.