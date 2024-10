per Mail teilen

Normalerweise stehen sie vor einem Chor - aber hier singen sie selbst: Der Chor der Chorleiter aus der Pfalz feiert im SWR Studio Kaiserslautern sein Jubiläum - zusammen mit Gästen.

Der "Chorleiterchor des Pfälzischen Sängerbundes", wie er offiziell heißt, wurde 1984 gegründet - im Vorfeld der Feiern zum 125-jährigen Jubiläum des Sängerbundes. Noch heute sind acht Sängerinnen und Sänger dabei, die damals schon beim ersten Konzert mit auf der Bühne standen.

Insgesamt zählt der Chorleiterchor 42 aktive Sängerinnen und Sänger. Das Spektrum umfasst weltliche und teilweise auch geistliche Originalmusik von der Romantik bis heute, Bearbeitungen in- und ausländischer Folklore sowie auch solche aus den Bereichen Spiritual und Gospel. Nicht nur in der Pfalz ist der Chor aktiv. Alle zwei Jahre unternimmt er Konzertreisen, die ihn bislang nach Frankreich, Italien, Österreich, Tschechien, Ungarn und nach Flandern führten.

"In allen Dingen lebt ein Lied"

Am 27. Oktober feiert der Chorleiterchor also sein 40-jähriges Bestehen - mit einem großen Konzert im Emmerich-Smola-Saal im SWR Studio Kaiserslautern. Das Motto: "In allen Dingen lebt ein Lied". Auf dem Programm stehen Lieder der Berge, Melodien aus Italien und Wien, Lieder vom Rhein und aus der Pfalz, Evergreens des Schlagers und klassischer Chormusik.

Und zum Konzert hat sich der Chor auch Gäste eingeladen: Ein langjähriger befreundeter Chor, der Liederkranz Apollonia Rastatt 1844 e.V., feiert in diesem Jahr seinen 180. Geburtstag und auch das Alsenborner Akkordeonorchester blickt schon auf eine über 60-jährige Geschichte zurück.

Datum: Sonntag, 27. Oktober 2024 Beginn: 16:30 Uhr

Ort: SWR Studio Kaiserslautern

Emmerich-Smola-Platz 1

67657 Kaiserslautern

0631 / 36228395 65

kaiserslautern@swr.de

Preis: 15,00 Euro Programm: Konzert des Chorleiterchors Pfalz Mitwirkende: Chorleiterchor Pfalz

Liederkranz Apollonia Rastatt 1844

Akkordeonorchester Alsenborn

Tickets gibt es an der Abendkasse, per Mail unter chorleiterchorpfalz@web.de oder per Telefon unter 0170-3062967 (ab 18.00 Uhr).