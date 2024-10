Zweibrücken: Fallschirmspringer wagen Sprung in die Dunkelheit

In Zweibrücken flogen am Wochenende in der Nacht rot, grün und gelb leuchtende Menschen vom Himmel.

Ein besonderes Spektakel war in der Nacht auf Sonntag im rheinland-pfälzischen Zweibrücken zu sehen. Etwa 100 Fallschirmspringer aus ganz Deutschland sprangen am Flugplatzgelände aus 6.000 Metern Höhe in die Tiefe. Um sich gegenseitig sehen zu können, wickelten sie sich in Lichterketten. Eine Gruppe wollte am Samstag auch einen Weltrekord aufstellen. Ziel war es, zwei Formationen im freien Fall zu bilden. Wie das ausging, sehen Sie im Video.