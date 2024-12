Zoll durchsucht mehrere Geschäfte in der Westpfalz

Westpfalz:

Der Zoll hat in der Pfalz und dem Saarland vergangene Woche verstärkt wegen Schwarzarbeit kontrolliert. Dabei hatten die Fahnder besonders Barbershops, Shisha-Bars, Cafés, Kioske und Table-Dance-Bars im Visier. SWR-Reporterin Maren Kaps was ist bei den Kontrollen im Raum Kaiserslautern und Zweibrücken denn herausgekommen?

Insgesamt haben die Mitarbeitenden des Zolls rund 170 Menschen zu ihren Jobs befragt. Dabei waren sie den Angaben nach in 25 Läden im Raum Kaiserslautern und Zweibrücken. Sie haben bei den Kontrollen Einiges festgestellt, was jetzt weiter geprüft werden soll. Im Raum Kaiserslautern und Zweibrücken sind das zum Beispiel acht Fälle bei denen der Verdacht besteht, dass die Menschen unrechtmäßig Sozialleistungen bekommen haben. Bei weiteren fünf Personen wird überprüft, ob sie sich bei den Sozialversicherungen angemeldet wurden. Außerdem wird bei einer Person überprüft, ob sie den Mindestlohn bekommen hat. Der Einsatz des Zolls in Kaiserslautern und Zweibrücken diente aber auch dazu, mehr Erkenntnisse über organisierte Kriminalität zu bekommen. Gerade bei Shisha-Bars oder Table-Dance-Bars besteht nach Angaben des Zolls das Risiko, dass sie in Verbindung mit organisierter Kriminalität stehen.