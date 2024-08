"Wo ist mein Auto?" Das hat sich ein Mann in Kaiserslautern gefragt. Spoiler: Sein Wagen hatte sich vor ihm versteckt. Daran war er aber selbst schuld.

Das Missgeschick ist auf dem Betzenberg in Kaiserslautern passiert. Dort hatte der Mann seinen Wagen laut Polizei an einer Tankstelle abgestellt. Und wie das auf einem Berg und mit der Schwerkraft eben so ist: Wer die Handbremse nicht anzieht und keinen Gang einlegt, muss damit rechnen, dass sich sein Auto aus dem Staub macht. So ist es auch im vorliegenden Fall passiert.

Auto rollt Betzenberg in Kaiserslautern hinunter

Als der Mann zurückkam, fehlte von seinem Wagen jede Spur. Das Auto war den Berg hinunter und über eine Straße gerollt, anschließend in eine Böschung gerutscht und zwischen Bäumen und Sträuchern hängen geblieben. Dabei hatte der Mann Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt. Die Kantstraße auf dem Betzenberg musste vorübergehend gesperrt werden, damit das Auto geborgen werden konnte.