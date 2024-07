Der Landeschef der Freien Wähler kritisiert eigenen Fraktionschef

Bei den Freien Wählern in Rheinland-Pfalz gibt es internen Streit. Das zeigte sich auch im SWR-Sommerinterview mit dem Landesvorsitzenden der Freien Wähler Stephan Wefelscheid. Er kritisierte den neuen Fraktionschef Helge Schwab wegen dessen Umgang mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW). Die Freien Wähler Rheinland-Pfalz hätten eine klare Beschlusslage, so Wefelscheid im SWR Aktuell Sommerinterview: Keine Kooperation mit Linksaußen, keine Gespräche mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Die Allgemeine Zeitung hatte berichtet, dass Schwab schon vor Wochen Gespräche mit dem BSW über eine mögliche Kooperation geführt hatte. Das in der Presse zu lesen, habe ihn entsetzt, so Wefelscheid.

Wefelscheid hatte vergangene Woche bei der Wahl zum Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler im Landtag überraschend keine Mehrheit bekommen. Stattdessen wurde der weitgehend unbekannte Helge Schwab neuer Chef. Das komplette SWR Aktuell-Sommerinterview ist am Freitag um 19:30 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.