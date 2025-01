Proteste gegen Stellenstreichungen bei Eberspächer

Rund 200 Arbeitsplätze sollen bei Eberspächer in Herxheim wegfallen. Das wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht hinnehmen.

Der Autozulieferer Eberspächer hat früh auf Elektromobilität gesetzt - und damit eigentlich auf einen Zukunftsmarkt. Doch nun will das Unternehmen an seinem Standort Herxheim in der Südpfalz (Kreis Südliche Weinstraße) fast 200 Arbeitsplätze in der Produktion streichen. Das wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht hinnehmen. Sie haben am Donnerstag bei einer Betriebsversammlung protestiert.